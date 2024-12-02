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Новости ТСН 19:30 2 декабря. Визит Шольца был пиаром? Ситуация в Сирии накаляется!

Новости ТСН 19:30 2 декабря. Визит Шольца был пиаром? Ситуация в Сирии накаляется!

Новости ТСН 19:30 2 декабря Визит Шольца был пиаром?

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 2 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

  

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