Новости ТСН 19:30 2 сентября. Штурм Покровская, задержавший сообщника Дмитрука, последствия ночной атаки

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 2 сентября 2024 года, в обзоре ТСН:- Россияне днем обстреляли Харьков и пригород, ранены 14 человек. - В Сумах вражеская ракета попала в колонну зерновозов, один из водителей погиб, еще 4 пострадали. - Россияне обстреляли Украину крылатыми ракетами и баллистикой. В Киеве 3 пострадавших. - Польша должна сбивать российские ракеты еще на подходе к ее воздушному пространству, говорит глава МИД Радослав Сикорский. - Безостановочные штурмы на участке более 60 км! Репортаж Александра Моторного с Покровского направления. - Рекордный хлопок в России. Куда летели и что поразили украинские дроны-мстители? - В Одессе задержали одного из организаторов побега за границу нардепа Артема Дмитрука. Где его другие сообщники? - Дело об изнасиловании несовершеннолетнего: суд назначил два месяца ареста 22-летнему подозреваемому. - Самый масштабный за последние 40 лет пожар в ландшафтном заказнике на Полтавщине! Какие последствия? - 250 тысяч детей пошли в первый класс в Украине. Это наименьшая цифра за последние 4 года. - В Бородянке восстановили школу, которую в начале полномасштабного вторжения из танков расстреляли оккупанты. - 200 млн евро помощи от Нидерландов - об очередном пакете объявил в Украине новый премьер Дик Схооф. - В Киеве впервые с начала полномасштабной войны стартовал 55 сезон Украинской недели моды.