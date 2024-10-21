Новости ТСН 19:30 21 октября. Зверские удары! Министр обороны США в Киеве! Президент - под арестом! Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 21 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Удар по Запорожью. Погибших уже трое. - Атака дронов. В Киевской области повреждены две многоэтажки. - Россияне бьют по Кривому Рогу. Попали рядом с местом предыдущего прилета. 5 человек ранены.Новости ТСН 19:30 21 октября. Зверские удары! Министр обороны США в Киеве! Президент - под арестом! - На Харьков оккупанты синули КАБы. Пострадали 13 человек, среди которых беременная женщина и 5-летний ребенок. - Ситуация на фронте: в Донецкой области враг оккупировал Желанное Второе и продвинулся в Горняке. - Оккупанты на Роботинском направлении бьют тяжелой артиллерией и с дронов охотятся за минометчиками. - Министр обороны США в Киеве. - Выборы в Молдове: Майя Санду вышла во второй тур. - Многотысячный митинг в Тбилиси. - Ударился головой - президент Бразилии не летит на саммит БРИКС. - Президент за решеткой. Бывшего главу Албании арестовали по подозрению в коррупции. - Миллионы долларов и собственный самолет - ТСН анализирует декларации чиновников. - Дело Гринкевичей - расследование завершено. - Инвалидность за 3000 долларов. В Сумах задержали медика, который обеспечивал «уклонистов» документами. - Двух подростков-поджигателей задержали на Днепропетровщине. - Полиция разыскивает вандалов, которые осквернили могилы на Лычаковском кладбище во Львове. - Бабье лето возвращается.