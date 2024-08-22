Новости ТСН 19:30 22 августа. Срочная эвакуация! Невероятной силы взрывы в России!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 четверга, 22 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - Срочная эвакуация! Мирноградская военная администрация призывает как можно быстрее вывозить детей. Российская армия в 6 километрах от города. - Эвакуацию гражданских из самых жестких участков фронта обсудили президент Зеленский с главкомом Сирским. - На Сумщине в результате российских обстрелов погибли двое и ранены шесть человек. После обеда двумя КАБами враг попал по гражданской инфраструктуре Шосткинского района. - В селе Малокатериновка в Запорожье попрощались с 14-летним Дмитрием Гречаником. Мальчик погиб 20 августа после того, как россияне всадили из артиллерии по детскому кафе. - Краснооктябрьское на Курщине - под контролем ВСУ! В котел попали 3000 вражеских воинов. - Горит, как в кино. Беспилотники атаковали очередной аэропорт в России. На этот раз взрывалось в Мариновке в Волгоградской области. - Новое попадание по российскому объекту в Краснодарском крае. На этот раз попали по порту «Кавказ». На месте удара поднимается густой дым. - Освященные священной водой пожарные машины российских спасателей до сих пор не могут потушить нефтебазу в Пролетарске, которую атаковали дроны. - «Пчелы Бессарабии». Раненые ветераны в тылу мастерят дроны, помогая собратьям на передовой. - Ко дню бригады - бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» сделали щемящий ролик, где напомнили украинцам, за что именно они борются сегодня. - Департамент охраны культурного наследия проголосовал за внесение усадьбы Зеленских в перечень памятников Киева. Поэтому владельца разрушенного двухэтажного здания XIX века обяжут полностью его отстроить. - Скандал в Одесской психбольнице. Военный медик Петр Конопля, который проходит реабилитацию в заведении, объявил голодовку из-за невыносимых бытовых условий и ужасного питания. - Нашли мертвым. На Волыни после пяти дней поисков в лесу обнаружили тело пропавшего 88-летнего мужчины. Пенсионер ходил в лес за грибами. - Как обучать детей с Курщины? В Министерстве образования уже задумались над тем, как предоставить ученикам из Курской области доступ к образованию. - Солнечные батареи на крыше городской поликлиники. В Хмельницком теперь не только используют энергию солнца на собственные нужды, но и могут продавать ее.