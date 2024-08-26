Новости ТСН 19:30 26 августа. Последствия обстрелов, жилье для Героев, атака на Энгельс, реформы образования

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 26 августа 2024 года, в обзоре ТСН специально: - Самый мощный обстрел Украины: 127 ракет и 109 шахедов! - Луцк: прилеты в дома и инфраструктурный объект. - Атака на Саратов и Энгельс: украинские БПЛА в российском небе. - Героям Украины будут предоставлять бесплатное жилье - Зеленский. - Солдаты РФ сдаются в плен, ведь не хотят погибнуть в боях. - 146 боевых столкновений зафиксировано за прошедшие сутки на фронте. - Схемы эвакуации раненых из-за обстрелов на Покровском и Кураховском направлениях усложняются, но работают. - Последствия атаки на Украину сегодня, 26 августа: разрушения жилых домов и объектов энергетики, погибшие, пострадавшие. - Эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл в Закарпатье, людей размещают во временных местах. - Сотрудника «Ройтерс», который получил ранения в результате удара россиян по Краматорску, сейчас спасают в Днепре. - Президент Франции Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова. - Работницу Львовской военной администрации, которая не захотела подняться во время исполнения Государственного гимна, уволили с должности. - На Львовщине мать об увольнении сына узнала во время своего выступления на площади. - Вице-премьер министр Федоров анонсировал старт всеукраинского опроса о проблемах образования. - На Киевщине состоялись гонки беспилотников.