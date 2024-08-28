Новости ТСН 19:30 28 августа. Россияне продвигаются, в России мощно горит, а Дурова отпустили

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 28 августа 2024, в обзоре ТСН: - Российские войска значительно продвинулись на Покровском направлении, - Институт изучения войны. - Из-за атаки беспилотников приостановил свою работу аэропорт российской Казани, в Ростовской области горят две нефтебазы, к тому же горит Рязанская ГЭС. - Ракетный удар в день траура - россияне атаковали баллистикой Кривой Рог. В результате атаки ранены восемь человек. - Человеческие дома превратились в пепелище в Семеновской общине на Черниговщине. - На Волыни продолжают искать вооруженного мужчину, который стрелял в правоохранителей возле ТЦК. - 24 часа в сутки и без перерывов. Отныне ВВК в Киеве будут работать круглосуточно. - Обучение в условиях максимально приближенных к реальности. На британских полигонах готовят украинских добровольцев. - На фронте погибла военная 67-й отдельной механизированной бригады Наталья Кузнецова с позывным «Иранка». - Завтра в Украине будут вспоминать всех военных погибших во время российско-украинской войны. - Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. - Следственная судья Наталья Мовчан продолжит рассматривать дело Игоря Коломойского - постановил ВАКС. - Основателя Телеграма Павла Дурова отпустили из-под стражи и привезли в суд - Сезон торфяных пожаров продолжается в Киевской области. - В Украине завершилась жатва ранних культур. - В столице между военнослужащим с инвалидностью и полицейским возник конфликт. Кто виноват в споре? - Сколько стоит собрать школьника и чем еще запасаются родители на этот учебный сезон?