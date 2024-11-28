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ТСН
ТСН. 19:30
Новости ТСН 19:30 28 ноября. Грузия без ЕС! Зеленский подписал закон об увеличении налогов!
Новости ТСН 19:30 28 ноября. Грузия без ЕС! Зеленский подписал закон об увеличении налогов!
Новости ТСН 19:30 28 ноября. Грузия без ЕС! Зеленский подписал закон об увеличении налогов!
Новости ТСН 19:30 28 ноября. Грузия без ЕС! Зеленский подписал закон об увеличении налогов!
Сюжеты выпуска
Новости ТСН 19:30 28 ноября. Грузия без ЕС! Зеленский подписал закон об увеличении налогов!
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Зеленский подписал закон о повышении налогов
Главное за 28 ноября: масштабный обстрел энергетики! Украине передают новые ПВО Patriot!
Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 28 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.
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