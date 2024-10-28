Новости ТСН 19:30 28 октября. Масштабный протест в Грузии! Оппозиция требует повторных выборов

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 28 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Масштабные протесты из-за нарушений на грузинских парламентских выборах. В Грузии выходят на улицы после того, как пророссийская правящая партия набрала 54% голосов. - Российские захватчики продвигаются на фронте. Враг оккупировал населенный пункт Горняк на Кураховском направлении, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, - DeepState. - Съемочная группа ТСН почти сутки провела в нескольких украинских подразделениях на Покровско-Кураховском отрезке фронта. Спецрепортаж Александра Моторного. - Генеральный секретарь НАТО подтвердил присутствие северокорейских военных на Курщине. Марк Рютте назвал это значительной эскалацией в привлечении Пхеньяна к противоправной войне России. - На Херсонщине россияне убили 6 человек, еще 18 ранили, среди них 13-летний мальчик. Под вражеским огнем было 19 населенных пунктов и областной центр. - В Харькове продолжается ликвидация последствий атаки россиян. Враг обстреливал город несколькими волнами. Тринадцать человек получили ранения. - Семеро раненых в результате ракетной атаки по Днепру до сих пор в больницах. Среди них - трое детей. - Президент Владимир Зеленский отправился в Исландию для участия в четвертом саммите Украина-Северная Европа. Глава государства также проведет двусторонние переговоры с лидерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. - К вечеру в центре Тблиси собрались участники митинга. Оппозиция требует повторных выборов. Поддержать протестующих пришла и президент страны. - В Октябрьском суде Днепра сорвались очередные попытки освободить от уголовной ответственности свидетелей-соучастников в так называемом деле о пропаже наличных из «Приватбанка». - На Закарпатье задержали злоумышленников, которые помогали уклонистам бежать за границу международным поездом «Чоп-Будапешт». Мужчины призывного возраста должны были запрыгнуть в вагон во время движения поезда. - Дефицит кадров на рынке труда меняет стереотипы. Те вакансии, которые годами считали мужскими, активно осваивают украинки. Кто они, женщины нетипичных профессий? - Первая зимняя погода придет в Украину уже в следующие выходные. Похолодание со снегом ожидают 2-3 ноября, ночью прогнозируют небольшие морозы.