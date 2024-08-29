Новости ТСН 19:30 29 августа. Курский котел, годовщина Иловайской трагедии и миллион на ВСУ

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 29 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - Наступление на Покровскую ось - российская армия, вероятнее всего, зашла в Селидово. - Курский котел. ВСУ загоняют 3000 российских солдат в «мешок». - Секретные данные - после украинских атак по российским нефтебазам страна-агрессор засекретила статистику производства топлива. - Когда снимут ограничения на удары вглубь России - последние новости из Брюсселя и заявления Кулебы. - Возросло количество раненых в Купянске на Харьковщине. Враг накануне обстрелял там здание местной администрации. 21 человек получил ранения. - На Майдане Независимости попрощались с Натальей Кузнецовой по кличке «Иранка», которая с начала полномасштабного вторжения пошла воевать. - Тяжело, но не катастрофично - в Укрэнерго дали прогноз на зиму. - Нардепа Артема Дмитрука, который сбежал из Украины, объявили в международный розыск. - В Киеве открыли мемориал погибшим в российско-украинской войне. - Спасая собрата, едва не потерял обе руки. В Днепре лечат 27-летнего бойца с тяжелыми травмами. - 10-годовщина Иловайской трагедии. В Украине чествуют всех защитников, павших в российско-украинской войне. - «Минута молчания» - ко Дню памяти защитников Украины Укрпочта презентовала новую марку. - Жгли военные авто и снимали это на видео. В Кропивницком СБУ задержало 41-летнего мужчину, и его 17-летнего пасынка. - Мина на побережье. В Одесской области взорвали боеприпас, который прибило к берегу. - Разминирование после массированного обстрела. На Житомирщине уничтожают кассетные боеприпасы, которые россияне сбросили 26 августа. - Миллион на ВСУ - экс-депутат Тернопольского облсовета, который требовал деньги у военного, должен был сделать пожертвование на армию. Этого требовало судебное соглашение. - Дело Коломойского. Шевченковский районный суд изменил меру пресечения бизнесмену, но тот все равно останется под стражей. - 5 млн евро - основателя мессенджера Телеграмм Павла Дурова выпустили под залог. Ему запрещено покидать территорию Франции. - Выиграла двойное золото! Винничанка Наталья Цюрпита стала абсолютной чемпионкой мира по боди-фитнесу. - Паралимпийские Игры в Париже. Украину представляют 140 спортсменов.