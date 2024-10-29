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Новости ТСН 19:30 29 октября. Ядерные учения в России! Мобилизация еще 160 тысяч украинцев!

Новости ТСН 19:30 29 октября. Ядерные учения в России! Мобилизация еще 160 тысяч украинцев!

Новости ТСН 19:30 29 октября. Ядерные учения в России! Мобилизация еще 160 тысяч украинцев!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 29 октября 2024, в обзоре ТСН.

          

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