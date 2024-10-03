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Новости ТСН 19:30 3 октября. Новый Patriot уже в Украине! Реакция США на план победы!

Новости ТСН 19:30 3 октября. Новый Patriot уже в Украине! Реакция США на план победы!

Жены военных устроили дефиле в старинных нарядах 

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Новости Украины и мира по состоянию на 19.30 четверга, 3 октября 2024 года, в обзоре ТСН.

    

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