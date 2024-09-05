Новости ТСН 19:30 5 сентября. Чиновники наживались на военных. Уничтожение логистики РФ на Курщине

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 5 сентября 2024 года, в обзоре ТСН: - Верховная Рада проголосовала за все представления премьер-министра и президента. - В Полтаве завершили поисково-спасательные работы на территории Института связи. Погибли 55 человек, 328 - ранены. - 26 раненых, среди них 8 детей, остаются в больницах Львова после вчерашней ракетной атаки россиян на город. - Двух человек убили и 10 ранили россияне в Донецкой области. Из Смерчей ударили по частному сектору Константиновки. - Эвакуационные поезда из Покровска - отменены! Отныне эвакуировать будут из Павлограда. - ВСУ восстановили утраченные позиции в районе Максимильяновки в Донецкой области. Сводка с фронта 5 сентября 2924. - Наши спецназовцы на Курщине бьют по российской логистике. - Румыния подарила Украине систему Patriot. - У танкистов 65 ОМБр появился новый современный РЭБ. В чем его уникальность? - Принцесса Королевства Буханда посетила сегодня Харьков. - Соединенные Штаты обвиняют Москву в попытке вмешаться в нынешние президентские выборы. - Участницу нынешних Олимпийских Игр из Уганды убил ее бывший парень. - СБУ и Нацполиция задержали чиновников, которые требовали взятки с военных за начисление им соцвыплат. - В Одессе задержали группировку, которая поджоги военных авто поставили «на поток». - В Одессе прошли боевые учения морских пограничников. Бойцы оттачивали меткость, даже в условиях штормов. - В столице снесли 15 МАФов, стоявших вплотную к заповеднику Киево-Печерской лавры. - В столице - усиливают борьбу с амброзией. Ради этого власти объявили карантин. В чем он заключается? - Дизайнер Лилия Литковская во время Украинской Недели Моды презентовала свой новый проект-инсталляцию. - Новое золото у Украины на Паралимпиаде и 6 место в медальном зачете. Награду завоевала дзюдоистка Наталья Николайчик. - Она сказала Да! Ольга Харлан сообщила о том, что выходит замуж и похвасталась обручальным кольцом.