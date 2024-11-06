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Новости ТСН 19:30 6 ноября. Мир ошеломлен победой Трампа! Курахово под угрозой оцепления!

Новости ТСН 19:30 6 ноября. Мир ошеломлен победой Трампа! Курахово под угрозой оцепления!

Новости ТСН 19:30 6 ноября. Мир потрясен победой Трампа! Курахово под угрозой окружения!

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Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 6 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

          

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