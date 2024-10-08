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Новости ТСН 19:30 8 октября. Удары по Харькову и Одессе! Ротация оккупантов! Основание от Венгрии!

Новости ТСН 19:30 8 октября. Удары по Харькову и Одессе! Ротация оккупантов! Основание от Венгрии!

Новости ТСН 19:30 8 октября. Удары по Харькову и Одессе! Ротация оккупантов! Основание от Венгрии!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 8 октября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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