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Новости ТСН 19:30 9 декабря. Озвучено условие, при котором Путин пойдет на переговоры

Новости ТСН 19:30 9 декабря. Озвучено условие, при котором Путин пойдет на переговоры

Баннеры с фотографиями погибших защитников установили на Аллее памяти в Днепре

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Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 9 декабря 2024, в обзоре ТСН.

   

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