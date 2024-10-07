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Новости ТСН 19:30 за 7 октября. Взрывы в Украине. Минус российский корабль. Судный день в Израиле

Новости ТСН 19:30 за 7 октября. Взрывы в Украине. Минус российский корабль. Судный день в Израиле

Новости ТСН 19:30 за 7 октября. Взрывы в Украине. Минус российский корабль. Судный день в Израиле

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 7 октября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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