Новости ТСН онлайн 19:30 1 мая. Число жертв в Одессе возросло! РФ готовит новое наступление на Торецк

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 1 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Уже 6 погибших от ракетного удара по побережью Одессы 29 апреля. Сегодня в больнице скончался еще один пострадавший. В больницах до сих пор остаются 12 раненых. — Россияне замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы пойти в наступление к северу от Авдеевки по направлению к Торецку. Таковы выводы аналитиков Института изучения войны. — На фронте сотрясение мозга в результате многочисленных взрывов вокруг получил писатель, журналист и бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев. Это произошло у Очеретиного на Авдеевском направлении. – Схватки не только под грузинским парламентом, но и внутри. Избитые накануне оппозиционеры до последнего мешают принятию закона об иноагентах. — Инвентаризация эксрезиденции беглого президента Виктора Януковича. В Межигорье начала работу комиссия, которая должна осуществить осмотр имущества для передачи его в управление государства. — Костел святого Николая в Киеве, который должны были передать римско-католической общине до 1 мая, до сих пор не перешел к церковникам. Официально здание принадлежит Национальному зданию органной и камерной музыки. Поэтому церковь не может проводить там реставрацию после пожара. — Наловили рыбы более чем на три миллиона гривен. На Запорожье поймали браконьеров и изъяли две тысячи рыб, в том числе судаки, караси, сазаны и лещи. Как накажут нарушителей?