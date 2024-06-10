Новости ТСН онлайн 19:30 10 июня. Масштабный пожар в Сумской области! "Хлопок" по всей России!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 10 июня 2024 года, в обзоре ТСН: - В Сумской области с 5 утра тушат масштабный пожар на предприятии, где хранили большое количество горючих материалов. На месте работает сотня чрезвычайников. Причины пожара пока не сообщают. - Информация о захвате россиянами села Рыжевка на Сумщине - не соответствует действительности. Однако оккупанты активизировали наступление на Часов Яр, пехота наступает под прикрытием бронетехники и танков. - Россияне в очередной раз обстреляли Херсон - попали в жилой дом. Травмирована 102-летняя женщина. Еще два человека ранены. - «Война за мной гонится, но я не дам ей осквернить мою жизнь». Так говорит подросток из Бахмута, которому всего 16. - На фронте погиб известный военный фотограф Арсен Федосенко. Побратимы сообщили, что он работал на задании, когда в результате вражеского обстрела КАБами получил тяжелое ранение. Один из лучших фотографов ВСУ погиб с камерой в руках. - Сезон «хлопка»: из-за неизвестных дронов в Казани закрыли аэропорт, в Брянской области сообщили о сбитии, а в Белгородской - о трех раненых. Долетели беспилотники и за почти тысячу километров до Ярославской области, где попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод. - В Европарламенте сохранится проукраинское большинство - стали известны результаты всеобщих выборов ЕС. - Израиль, который до сих пор не может освободить заложников, захваченных террористами Хамаса 7 октября, одновременно столкнулся с новой волной критики от Запада и внутренним политическим кризисом. - Брат за брата. Подозрение за неуплату налогов на сумму 75 миллионов гривен получили братья экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. - 12 лет за мошенничество и оправдание войны: заочный приговор объявили экс-нардепу и доверенному лицу Януковича Дмитрию Святашу. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. - В Венгрии задержали 32 украинцев, которые накануне прорвались через границу на грузовике с военными номерами. - Пытался сорвать мобилизацию и призывал уклоняться от службы. Такие обвинения выдвинула СБУ 30-летнему мужчине в Винницкой области, который был администратором телеграмм-канала и сообщал маршруты работников ТЦК. - Корреспонденты ТСН проверили, как чиновники и другие должностные лица готовы выполнять закон, призванный повысить уровень знания английского языка у различных категорий государственных служащих. - Рыбный мор в Национальном заповеднике «Хортица» в Запорожье. Из-за духоты на берег озера Утиного выбросило немало рыбин. Специалисты уверены, что это все еще последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. - Корреспондент ТСН проинспектировал первый официально разрешенный пляж в Одессе. Главным условием открытия было наличие укрытия. В общем разрешение на работу этим летом получили два десятка пляжей Одесской области.