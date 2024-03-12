Новости ТСН онлайн 19:30 12 марта. В России взрываются заводы, падают самолеты и раздаются выстрелы!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 12 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Один день в России: взрываются нефтеперерабатывающие заводы в шести городах, упало два самолета, а в Белгородской и Курской областях появились военные отряды "Легиона России", РДК и Сибирский легион. Они уже освободили несколько приграничных сел и продвигаются вглубь России - 4 детей пострадали из-за обстрела Сумщины. Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на дома в Великописаревской общине - Атака на Херсонщину. один человек погиб, трое ранены. На мужчину в Змиевке россияне сбросили взрывчатку с дрона. Что происходит в самом Херсоне? - Ситуация на Востоке Украины впервые за последние три месяца значительно улучшилась, а о демобилизации во время войны речь идти не может - заявил президент Зеленский в интервью французским медиа - Взрыв дома. 35-летний житель села Шевченко Донецкой области нашел подозрительный предмет, принес его домой и начал разбирать на кухне. Произошел взрыв. Мужчина погиб, мать с девочкой в тяжелом состоянии в больнице - Прощание с героем. В Ивано-Франковске сотни людей пришли проститься с 33-летним летчиком-истребителем Андреем Ткаченко. Он 8 марта в небе над Донецкой областью. У мужчины остались жена и 6-летний сын - Кровь для животных. Все ли домашние собаки и кошки могут стать донорами крови и какие к ним требования? - Затерялись в горах. Закарпатские пограничники спасли в высокогорье двух обессиленных мужчин, которые пытались добраться до Румынии