Новости ТСН онлайн 19:30 13 февраля. $60 млрд для Украины. Успех ВСУ. Резкое заявление Шольца

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 13 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: $60 млрд для Украины. Сенат США проголосовал "за". Поддержит ли законопроект весь Конгресс? — успех ВСУ. Силы обороны продвинулись к западу от Кременной и на юге у Роботиного. – Харьков прощается с жертвами российской атаки по нефтебазе. Похоронили супругов, живьем сгоревших в своем доме. – Артиллерийский удар по Харьковщине. На рынке в Волчанске погибла женщина, еще одна — получила ранения. – В Днепре эвакуировали больницу и закрывают школы. Вражеские дроны повредили ТЭС. – В Харькове судят вражеского агента. По данным СБУ, известный в городе спортсмен фотографировал последствия атак и отчитывался российским кураторам. – поймали диверсанта. В Ровенской области СБУ задержала гражданина Беларуси, который готовил российские удары, чтобы обесточить Киев и область. — питания для армии. Сможет ли новая модель закупок отфильтровать махинаторы? – Украинское зерно на асфальте. Польский министр сельского хозяйства извинился перед Украиной за инцидент. А прокуратура расследует дело из-за "уничтожения имущества". – Германия обещает защищать Польшу в случае нападения России – резкое заявление канцлера Шольца. – Путин и Карлсон. Разбор исторического экскурса кремлевского диктатора. — Бесплатные презервативы и тестирование на ВИЧ – в Киеве отметили Международный день презерватива. — поезд для влюбленных. "Укрзализныця" готовит сюрприз ко Дню Валентина. — В Украину движется похолодание. По всей стране прогнозируют туманы, туман и мокрый снег.