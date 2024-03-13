Новости ТСН онлайн: 19:30 13 марта. ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ на Яворовском полигоне. Сообщение от РДК

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 13 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Выросло количество погибших в результате ракетной атаки Кривого Рога и продолжается поисковая операция в Сумах. — Реактивная артиллерия против россиян. Украинские бойцы показали, как стряпают по оккупантам старенькими "Градами" на Авдеевском направлении. – Российские добровольцы из РДК обещают удары по позициям российских военных в Белгороде и Курске. Гражданским советуют убираться оттуда прочь. – "Таурусы" не даст. Канцлер Германии Олаф Шольц повторяет, что предоставлять такое оружие без участия немецких солдат – не ответственно. Это, по его мнению, сделает Германию стороной войны. – Дания объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью в 336 миллионов долларов. Что входит туда? — Убийство украинской беженки в Германии. Это 27-летняя украинка, которую ранее объявили пропавшей без вести — "Черный день" или вторая годовщина обстрела Яворовского полигона на Львовщине: кто тогда скорректировал вражеский огонь и несет ли этот человек наказание? — Комик из Третьей штурмовой бригады Виктор Розовый взял отпуск, чтобы жениться. Кто его избранница? — Как наказали полицейскую, заставившую детей приседать во время профилактической беседы в черновицкой гимназии? — Какой беды натворила бешеная лиса в центре Кропивницкого? — Дорога в Антарктиду: какие задачи у 29-й украинской научной экспедиции? — Неудачный запуск: в Японии взорвалась ракета с разведывательным спутником.