Новости ТСН онлайн 19:30 13 мая. Наступление россиян на Харьковщине, сбитый вражеский Су-25

Новости Украины и мира по состоянию на 19.30 понедельника, 13 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Эвакуация на Харьковщине. Уже удалось вывезти около 6 тысяч человек из Волчанского и Липецкого направлений. — Сбит вражеский штурмовой самолет и наступление россиян в Харьковской области. Свежие фронтовые сводки. – Как мировые политики реагируют на обострение на северо-востоке Украины? – Что стало причиной взрыва в многоэтажке в российском Белгороде? – Зачем Кремль устроил кадровые перестановки? – В Украине завтра стартует основная сессия национального мультипредметного теста. – Аlyona Аlyona вернулась в Киев. Кто устроил сюрприз украинской участнице Евровидения?