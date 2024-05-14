Новости ТСН онлайн 19:30 14 мая. Наступление россиян! Эвакуация в двух областях!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 14 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Продолжается эвакуация из приграничья Харьковщины и Сумщины, атакующих враг. Местных жителей вывозят полицейские, спасатели и волонтеры. – В Сумах устанавливают пять мобильных укрытий. Где будут размещены защитные конструкции? — Несмотря на многочисленные протесты в Грузии, приняли скандальный закон об "иноагентах". — ПВО для Харьковщины и скорейшее снабжение оружия для украинского фронта — темы разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который приехал в Украину с необъявленным визитом. — В Киеве снова масштабный прорыв водосетей возле метро "Лыбидская". Пострадала ли станция метрополитена? – На Волыни всю ночь разыскивали двухлетних двойняшек. В каком состоянии малыши и почему ушли из дома? – В Карпатах нашли тело погибшего туриста. Его личность должна установить экспертиза. – 14 мая началась основная сессия НМТ. Участников просят позаботиться о еде и теплых вещах, чтобы не мерзнуть в укрытиях во время возможных воздушных тревог. — В Украине чествуют людей, которые спасали евреев от нацистов. Около трех тысяч украинских Израиль признал Праведниками народов мира.