Новости ТСН онлайн 19:30 15 апреля. Взрывы и атаки! Заморозки скоро!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 15 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Оккупанты атакуют Украину. Двое погибших от удара КАБом в Харьковской области, есть раненые. На Херсонщине ранена 16-летняя девушка. Взрывы раздавались и на Полтавщине. - 13 раненых, более 30 разбитых домов - это последствия ракетной атаки Днепра накануне. Россияне выпустили по городу управляемую авиационную ракету. Большинство жителей тихого района на момент удара оккупантов были дома. - Более полусотни столкновений за сутки по всей линии фронта. Ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Россияне, вероятно, продвинулись в районе Часового Яра. - Свой первый рекрутинговый центр открыла во Львове 24-я отдельная механизированная бригада имени Короля Даниила. Бойцов отбирают после придирчивых собеседований. - Протест - под стенами, а в зале - драка депутатов: в парламенте Грузии громко рассматривали скандальный закон об "иноагентах". - Россия уходит под воду: невиданное половодье накрыло еще два региона. В городе Курган и области уровень воды в реке превысил 6 метров. Продолжает заливать и Томскую область. - От российских атак страдает все живое: орнитологи бьют тревогу и опасаются, что некоторые виды птиц могут навсегда исчезнуть из Украины. - Заморозки, снег и грозы: Украину накрыл циклон из Скандинавии. Похолодание начнется с западных областей и распространится на Центр и Север. А под конец недели из Румынии придут грозы и дожди. Не исключены заморозки и мокрый снег. - Гамадрилы, гималайские медведи и гуцульские лошади: настоящий бебибум в Винницком зоопарке. Больше всего посетителей радует обезьянка, которая родилась месяц назад. Пополнению здесь очень радуются, ведь с началом войны зоопарк не может покупать или обменивать экзотических животных из-за рубежа.