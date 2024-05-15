Новости ТСН онлайн 19:30 15 мая. Покушение на Фицо. Удары по Днепру и Херсону. Битва за Волчанск

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 среды, 15 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В каком состоянии премьер? — ракетный удар по Днепру. Есть погибшие и раненые. Враг целился в объект инфраструктуры. – Херсон российские войска обстреляли дважды. Из авиации ударили по Центральному району – 18 раненых, среди них – 15-летний подросток. — ВСУ отразили наступление россиян в районе Волчанска и частично вытеснили их из города. Это данные Генштаба ВСУ. — эвакуация под обстрелами. Как полиция вывозит мирных жителей Волчанской общины – эксклюзивный репортаж корреспондента ТСН Александра Моторного. — Украина сама должна выбирать тактику, которой воевать. Так прокомментировал возможность применения американского оружия по территории России госсекретаря США Энтони Блинкена. — Достопримечательность для военнообязанных: какие документы следует иметь при себе, кому и когда приходить в ТЦК в соответствии с новым законом о мобилизации? – Как за 100 тысяч гривен получить судимость и избежать мобилизации? СБУ и ДБР в Ровенской области узнали и задержали полицейского. – Роберт Фицо в больнице в критическом состоянии. Кто целился в премьера Словакии, зачем и как реагирует международное сообщество? – Почему во время тренировочного прыжка с парашютом погиб курсант Одесской военной академии – расследует ДБР. — Наловил редкой рыбы более чем на 100 тысяч гривен. Что угрожает браконьеру из Запорожья? — экстренные отключения света. Украинцы призывают к экономии. — В Ужгороде стартовал всеукраинский ветеранский велопробег в память о павших на войне защитниках.