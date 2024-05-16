Новости ТСН онлайн 19:30 16 мая. Наступление на Харьковщине завяз, хлопок в Крыму и свет исчезает

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 16 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Кассетными боеприпасами россияне ударили по селу в Волчанской общине Харьковской области. Ранены 6 человек — 2 медика, 2 водителя, руководитель местной военной администрации и местный житель. – Наступление врага на Харьковщине завяз. Какие планы окупантов по отношению к Волчанску? Свежий хлопок в Крыму на аэродроме "Бельбек". Этой ночью были уничтожены ЗРК С-400, два самолета МИГ-31, горел состав горюче-смазочных материалов. — Может остановить войну, но публично говорит лишь о том, что выступает против ее затягивания. Россия и Китай выпустили совместное заявление. — Покушение на словацкого премьера: задержанному нападающему уже предъявлено обвинение. В каком состоянии Роберт Фицо? – Евросоюз заморозит заявку Грузии на вступление, если скандальный закон об иностранных агентах вступит в силу, – предупреждение от европейских чиновников. — Безумно успешное выступление – корреспондентка ТСН отыскала заведение в столице, в котором сыграл на гитаре госсекретарь США Энтони Блинкен. – Не блекаут, но свет будут выключать. Из-за дефицита электроэнергии, по Украине будут действовать графики почасовых отключений. — В состоянии ли Украина подготовиться к следующему отопительному сезону? Прогнозы профессионалов. — День Вышиванки: украинцы по всему миру надевали национальную одежду. ТСН тоже присоединилась к дрескоду.