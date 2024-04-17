Новости ТСН онлайн 19:30 17 апреля. BMW влетело в остановку и покалечило военную! Прогноз погоды!

- Уже 17 погибших и более 60 раненых из-за обстрела ракетами Чернигова. Поисково-спасательные работы в 8-этажном здании продолжаются. Разрушены еще 4 многоэтажки рядом, заведение высшего образования и больница. - Более жесткие графики отключений света ввели на Харьковщине. В Укрэнерго отмечают: ограничения необходимы, чтобы преодолеть последствия аварии. Как спасаются харьковчане? - Заседание Совета Украина-НАТО с участием Зеленского состоится 19 апреля - сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. - Спикер Майк Джонсон пообещал поставить на голосование предоставление помощи Украине уже на этой неделе. Правда, разделив сенатский законопроект на четыре части, за каждую из которых будут голосовать отдельно. - Дания объявила о новом пакете поддержки Украины. Почти 300 млн евро пойдут на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов. - Правительство Латвии отправляет беспилотники украинской армии. Ранее дроны отправляли за общественные пожертвования. Всего в Риге планируют выделить на коалицию дронов не менее 10 млн евро. - Судья Алексей Тандыр, которого обвиняют в ДТП на блокпосте в прошлом году на Киевщине, хочет мобилизоваться в армию. Прокурор и представители погибшего категорически против. Говорят, сначала Тандыр должен получить приговор, а потом уже идти на службу, если позволит закон. - В столице на Берестейском проспекте BMW въехало в остановку общественного транспорта. Авто задело женщину-военнослужащую, которая ожидала транспорт. Ее с травмами ног доставили в больницу. Почему произошло ДТП