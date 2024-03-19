Новости ТСН онлайн 19:30 19 марта. "Рамштайн", зверства ТЦК, ракетные удары, скандал из метро

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 19 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Два ракетных удара по городу Селидово в Донецкой области. Пострадали четверо местных жителей, взрывами разрушены 24 дома. - В Одессе попрощались с медиком скорой помощи, которого убила российская ракета во время двойного удара баллистикой 15 марта. - Германия принимает 20-ю встречу в формате "Рамштайн". Полсотни стран мира будут размышлять, как поддержать Украину оружием. - Направить 90 процентов доходов от замороженных российских активов - на оружие для Украины, предложил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. - Миллионные сделки и родственные связи. Журналисты "Бигус-инфо" обнародовали вторую часть расследования о схемах хищения в Киевском метрополитене. - Взрывотехники уничтожили боевую часть российского "Шахеда", который вогнался в многоэтажку в Кривом Роге. - Засеют зерном, а не минами. Спасатели разминируют поля Киевщины, на которых два года назад были активные бои. - Прощание с Геннадием Москалем в Черновцах. Бывший глава Луганской и Закарпатской областей умер после тяжелой болезни. - Скандал с ТЦК на Закарпатье. 28-летний харьковчанин обвиняет работников военкомата в избиении и доведении до самоубийства. - На Волыни проводят артреабилитацию для семей погибших и пропавших без вести бойцов. - Лине Костенко - 94. Поэтесса и классик украинской литературы празднует 19 марта день рождения.