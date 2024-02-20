Новости ТСН онлайн 19:30 20 февраля. Ад боев под Авдеевкой! Супруг-военных взорвали в авто!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 20 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Россияне сбрасывают гранаты с химическим веществом на Запорожском направлении фронта и в Донецкой области. - Еще один расстрел украинских пленных - возле Роботино на Запорожье оккупанты убили трех пленных, сообщает DeepState. - Миллион беспилотных систем до конца года должна поставить в Украину недавно созданная коалиция дронов. - Катера, боеприпасы и средства ПВО: Швеция представила самый большой пакет поддержки Украины - Взрыв микроавтобуса Украинской добровольческой армии под Одессой. Пострадали супруги, которые были внутри. Кто заложил взрывчатку? - Рассыпанное зерно на железной дороге: в Польше продолжается большой протест фермеров с перекрытием границы, дорог и подъездов к портам. - Государственная измена: ГБР сообщило о подозрении Владимиру Сивковичу, который десять лет назад руководил избиением студентов на Майдане. - Украина вспоминает Небесную сотню: 10 лет прошло от расстрелов на Майдане. Чествование в центре столицы и тысячи бумажных ангелов в Черновцах.