Новости ТСН онлайн: 19:30 20 марта марта. УДАР по Харькову – количество погибших увеличилось

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 20 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Прилет по Харькову. Россияне ударили ракетой по гражданскому предприятию. 5 человек погибли, 7 работников пострадали, под завалами еще могут быть люди - Приграничные села Сумщины испытывают самые тяжелые удары россиян со времен деоккупации области. Эксклюзивный репортаж ТСН об эвакуации жителей Великописаревской общины - Масштабный пожар ликвидируют в Харькове. Загорелся склад, где хранили баллоны с краской - Горячо на Авдеевском направлении. Бойцы 59-й бригады Максим Богачук и Екатерина "Птичка" Полищук призывают донатить на дроны для подразделения - Будут переводить экономику на военные рельсы. Уже 21 марта на саммите глав государств ЕС в Брюсселе будут поднимать вопрос новых оборонных вызовов - В Германии в озере нашли тело 51-летней украинки Марины Стеценко. Две недели назад на берегу Рейна обнаружили тело ее дочери, 27-летней Маргариты. А маленькую внучку полиция нашла у супругов - немца и россиянки - Вместо свадебных цветов - траурные. С 21-летним защитником Украины Олесем Самчуком прощались в Ривном в день, когда он должен был с передовой приехать на собственную свадьбу - На ПП "Медика-Шегини" поляки не будут пропускать легковые авто и автобусы 20 марта ориентировочно до 20:00 - ГПСУ - Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в течение 100 лет может отдавать миллиардные убытки, причиненные банкротством Платинум Банка - На треть увеличилось количество копытных на Днепропетровщине. Олени и кабаны вынуждены