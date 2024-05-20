Новости ТСН онлайн 19:30 20 мая. Решающие месяцы в войне. Обновление данных в ТЦК

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 20 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — 12 погибших и четыре десятка раненых. Россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину. В области день траура в память о жертвах последних атак. – Бои в Волчанске. Вражеская пехота не прекращает попыток закрепиться в центральной части города и пересечь реку Волча. – Ровно два года назад последний украинский воин вышел из "Азовстали". В российском плену до сих пор находятся тысячи защитников города – только бойцов "Азова" среди них 900. – Следующие месяцы будут решающими – так министр обороны США Ллойд Остин открыл заседание контактной группы "Рамштайн". — Первый рабочий день после вступления в силу закона о мобилизации. У мужчин от 18 до 60 лет 2 месяца, чтобы обновить данные в ТЦК. — Авиакатастрофа в Иране. Что изменит смерть президента страны? — В суд обе стороны. В Международном уголовном суде требуют выдать ордер на арест и лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, и израильского премьера Беньямина Нетаньяху. — Стабилизационные обесточивания запланированы 20 апреля с 18:00 до полуночи. И 21 мая в течение дня. — Побывавший в космосе государственный флаг вернулся в Украину. – Выпускники ирпенской школы №3 станцевали прощальный школьный вальс в вестибюле центрального железнодорожного вокзала столицы. Мелодию вальса исполнила известная испанская скрипачка Летиция Морено, приехавшая с концертом в Киев.