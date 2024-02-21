Новости ТСН онлайн 19:30 21 февраля. Громкое заявление Зеленского и ракеты по Краматорску

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 среды, 21 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Последствия обстрела Крамоторска – уже 7 пострадавших, сотни поврежденных квартир, перебои с водой. – Зеленский готов встретиться с Туском и представителем ЕС на украинско-польской границе. — Ответная блокада. Украинские перевозчики на четырех пунктах пересечения останавливают польские фуры, проехавшие границу мимо общей очереди. — Седьмой самолет через неделю сбили Воздушные силы ВСУ. – НАБУ и САП назвали прошлый год самым результативным в своей работе. – В возрасте 86 лет скончался бывший политзаключенный Степан Хмара. — Тайные воздушные спецоперации первых месяцев войны и подробности миссии в Мариуполь — документальный проект "Повелители неба. На грани" покажут на телеканале "2+2" 24 февраля в 14:40.