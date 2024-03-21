Новости ТСН онлайн: 19:30 21 марта. Ракетный удар РФ по Николаеву! Прощание с 22-летней девушкой-медиком

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 21 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Вражеский ракетный удар по Николаеву: есть погибшие и ранены — Три десятка ракет по столице: как киевляне приходят в себя после массированной ракетной атаки? — 22 навсегда: в Киеве простились с погибшей боевой медикиней, спасая собратьев. – В лесу возле Мощуна, где происходили бои с россиянами, создают мемориал – В Харькове под завалами предприятия, в которое попала российская ракета, спасатели до сих пор ищут людей. Завтра в городе день траура. — Оружие для Украины за счет россии. Лидеры Евросоюза обсуждают передачу доходов от российских обездвиженных активов – на военные нужды Киева. — Волна возмущения со стороны украинской общины – в Австралии показали документальную ленту, освещающую войну глазами россиян – Полиграф для киевских чиновников. Почему их призывают проверять на детекторе лжи?