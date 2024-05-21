Новости ТСН онлайн 19:30 21 мая. Обстрел Харькова, повестки от руководителя и резня в Германии

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторник, 21 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — От Генштаба — теперь официально: в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе, он был носителем ракет "Калибр". Это уже 28 судно РФ уничтожено с самого начала полномасштабного вторжения. – На Харьковском направлении Силы обороны стабилизировали ситуацию и не дают оккупантам продвигаться. – Обстрелы Харькова не прекращаются ни на день. Сегодня город атаковали беспилотниками, а с утра еще и ракетами. Семь человек обратились за помощью медиков. – Графики отключений электроэнергии остаются возможно на месяцы из-за массовых атак россиян на наши тепловые и гидроэлектростанции, говорят в «Укрэнерго». — Министерства иностранных дел Анналены Бербок во время визита в Киев посетила одну из уничтоженных электростанций, встретилась с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Зеленским. О чем договорились? — В Запорожье СБУ задержала очередную информаторку ФСБ, которая отслеживала движение и ориентировочное количество ехавших на передовую военных эшелонов. Как накажут изменницу? – Евросоюз одобрил использование доходов от российских замороженных активов в пользу Украины. Как ими будут распоряжаться? И о какой сумме идет речь? — Нападение с ножом на 15-летнего юношу из Украины в немецком городе Дортмунд. Как чувствует себя парень и кто нападающие? — работодателей обязут вручать повестки своим работникам и обеспечивать их прибытие в ТЦК. Но это возможно, после того как руководство получает распоряжение от районной, городской госадминистрации или ТЦК. — За что директор школы в Винницкой области потрепал резкой 13-летнего школьника и какое наказание ждет его самого? -Тело погибшего в авиатроше президента Ирана Ибрагима Раисе доставили в столицу. Кадры продемонстрировало иранское телевидение. — Прокурор МКС Карим Хан заявил, что у него достаточно доказательств совершения премьером и министром обороны Израиля — как и тремя лидерами ХАМАС — военных преступлений и преступлений против человечности. Как сильно это всколыхнуло мир? — 60 лет от загадочного пожара в отделе украиники Государственной публичной библиотеки АН УССР библиотеки, во время которой уничтожены бесценные исторические рукописи. Станут ли когда-нибудь известны настоящие причины и организаторы преступления против украинской культуры?