Новости ТСН онлайн 19:30 22 апреля. Разбитая телебашня! Маршрутка – в пропасть! Расстрел копов!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 22 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Оккупанты не прекращают обстрелы мирных украинских населенных пунктов. Несколько часов назад обстреляли Харьков - под удар попала телебашня. В городе перебои с сигналом цифрового телевидения. - Жуткая авария в Киевской области. Утром микроавтобус с девятью людьми провалился в обрыв прямо посреди дороги. Погибли двое мужчин. Еще семь травмированных людей - госпитализировали. - Украинские десантники продвинулись на два километра в сторону Луганщины. Бойцы 95-й бригады вытеснили россиян с их позиций под стратегически важным для Купянского и Лиманского направлений поселком Терны. - В Винницкой области избрали меру пресечения двум военным, которые 20 апреля, во время комендантского часа, открыли огонь по патрульным. Их отправили под стражу на два месяца без права на залог. - Поляки разблокировали крупнейший пункт пропуска на границе с Украиной - "Ягодин - Дорогуск". Движение грузовиков там полностью восстановлено. - В Люксембурге встретились министры иностранных дел и обороны ЕС. Топтема - защита украинского неба, а именно отправка большого количества средств ПВО. - Четвероногие терапевты: в Киеве специально обученные собаки-психологи активно помогают гражданским и военным оправиться после стресса, вызванного войной. - Непогода бушует в Украине. Ураган и ливни накрыли несколько областей. Как следствие - аварийные обесточивания и деревопады, которые блокировали движение транспорта.