Новости ТСН онлайн 19:30 22 февраля. Ад под Авдеевкой. Ракеты из КНДР. Блокировка границы с Польшей

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 четверга, 22 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Ад под Авдеевкой. оккупанты стремятся получить определенные успехи к "красным датам" — 23 и 24 февраля. — Россия убивает украинцев северокорейскими ракетами: у СБУ есть доказательства. – Генсекретарь НАТО поддержал поражение российских военных целей за пределами Украины. — Предоставит ли Германия ракеты Taurus Украине? – Границу с Польшей разблокируют для военных и гуманитарных грузов, заявил премьер Дональд Туск. Когда окончательно снимут блокаду? — Эксгалава ВЛК с миллионом долларов: громкое задержание в Чернигове. – Как скоро заработают аэропорты в Украине? И что является самой большой преградой? — "Укрпочта" запустила пилотный сервис доставки лекарств в прифронтовые населенные пункты, где разрушена инфраструктура и нет аптек. — Куда поступать выпускникам школ, чтобы потом не остаться без работы? — Метеозависимым приготовиться. Украину покроют мощные магнитные бури. Сбоить может и техника.