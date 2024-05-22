Новости ТСН онлайн 19:30 22 мая. Авиаудар по Харькову, признание Палестины и обучение уже из школы

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 22 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Авиаудар по Харькову: десять раненых, пожары в двух районах — Почти три сотни ударов в сутки на Сумщине: двое пострадавших, повреждены электросети — Супруги погибли, их 10-летний сын и сосед ранены: в Покровске в усадьбу прилетела российская ракета, вероятно "Искандер" — В Херсонской области восемь раненых, под огнем 17 населенных пунктов — Помощь от США — на фронте: как американские и украинские снаряды кафиров на Бахмутском направлении — ВР создала комиссию, которая будет разбираться с расходами на фортификации и дроны — Американские конгрессмены призывают министра обороны США разрешить Украине бить американским оружием по российской территории — Вооруженные "Градами" "малыши": украинский морской дрон как РСЗО ТЦК: как работает и как у нее стать? — Бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении — Спасти с поля боя: как работает эвакгруппа 65-й ОМБР ВСУ — Россия атакует США в космосе: Пентагон подозревает противоспутниковую диверсию Балтийское море – Угроза безопасности или шанс на мир: европейские страны признают Палестинское государство. Израиль отзывает дипломатов – Роскоши коллаборантов – с молотка: сколько государство выторговало за элитные квартиры, конфискованные у врагов Украины – Смерть на борту: от чего погиб мужчина на высоте 11 километров? – Военная подготовка возвращается в школы. Депутаты приняли соответствующий закон – Как дефицит электричества повлияет на обучение студентов? Минобразования дает советы – По какому графику будут выключать свет? — Убийственный торнадо в США: разрушен целый городок