Новости ТСН онлайн 19:30 23 мая. Ситуация в Харькове, аресты в армии РФ и разрушительное ненастье

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 23 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - новый обстрел Харькова. Около двух дней враг ударил дважды – по самому городу и пригороду – Дергачах. По меньшей мере, 13 человек ранены. - Вражеские обстрелы регионов Украины. – Россияне прощупывают нашу оборону на Сумщине. Там увеличилась активность враждебных ВРГ. – Минус российский штурмовик! На Покровском направлении ВСУ сбили СУ-25. Это уже пятая СУ-шка, в Донецкой области с начала мая. - Могут дать "Петриот", но есть условия. Президент Румынии озвучил, при каких обстоятельствах передаст Украине ПВО. - Радары ПВО, РЭБ, лодки и дроны - Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине. - аресты в российской армии. По подозрению в коррупции задержали заместителя Герасимова – генерала Шамарина. – Наводчик российских ракет на Яворовский полигон получил 15 лет тюрьмы. – Три с половиной тысячи долларов – чтобы служить в тыловой части. По подозрению во взяточничестве на Днепропетровщине задержали главу внештатной ВЛК. - Бил женщин среди бела дня в центре Днепра! Полиция задержала нападавшего на прохожих мужчину. - Первый судья Конституционного суда, избранный по новой процедуре. Сергея Потрошителя выбирали с участием международных экспертов и совещательной группы. - какие документы должны иметь при себе военнообязанные – разъяснение ТЦК. – В День морской пехоты в столице вспоминали пленных героев - Марка ко Дню Героев. "Свободные выбирают борьбу" - Укрпочта выпустила марку, посвященную десятилетию бригады "Азов". Тираж раскупили за считанные минуты. – Ветеранский велопробег в Киеве. – 9 погибших и 50 раненых – в Мексике на предвыборном митинге обрушилась сцена и похоронила под собой людей. - Ненастье на Волыни. Сразу несколько деревень засыпало градом. Крестьяне потеряли урожай. – Пригреет, как летом. Синоптики прогнозируют 30-градусную жару. - американский актер Миша Коллинз на Сумщине. Звезда "Сверхъестественного" видел, как происходит гуманитарное разминирование украинскими спасателями.