Новости ТСН онлайн 19:30 24 апреля. Байден подписал! США дают Украине $60 млрд помощи!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 среды, 24 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Одесса оправляется после утренней ракетной атаки: железнодорожное движение восстановили, свет в дома еще не вернули - Пожилая женщина погибла, 18 человек ранены: россияне обстреливают прифронтовые населенные пункты из артиллерии, РСЗО, забрасывают кабами - Еще одно село, которого больше нет. Украинские фотографы показали Крынки на левом берегу Херсонщины - Президент США подписал законопроект о помощи Украине. Когда и какое оружие ждать на фронте? - Кремль будет пытаться дожать силы обороны Украины до того, как поступит помощь от США: прогноз ИВВ - Полтора миллиарда евро принятой в начале года помощи от ЕС должны поступить уже 24 апреля. Что Украина должна сделать, чтобы получить остальное? - Консульские услуги мужчинам за рубежом: в МИД разъяснили причины и сроки ограничений - Меру пресечения действующему министру Сольскому попытаются избрать 25 апреля. - Оригинальный способ передать россиянам данные о блокпостах сил обороны Украины изобрел митрополит Святогорской лавры Арсений - Поп-коллаборационист из Хмельницкой области: за восхваление Путина, распространение российских фейков о войне и прославление Кирилла батюшке грозит до 5 лет за решеткой - Наркотики - по почте. Как днепрянин наладил наркотрафик и заработал на 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - Сколько стоит двухлетний ребенок? 19-летняя мама из Днепра своего сына оценила в миллион гривен - Новый «хлопок» на россии. Пылают НПЗ и соцсети