Новости ТСН онлайн 19:30 25 апреля. Авиабомба по Сумам! "Искандер" по Смеле! Уничтожен ЗРК "Бук-М1"!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 четверга, 25 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Россияне ударили авиабомбой по центру Сум. - По меньшей мере один человек погиб и пятеро ранены в результате вражеских атак Донетчины. - «Искандером» по жилым кварталам - россияне обстреляли Черкасскую область. Повреждены 47 частных домов. За медицинской помощью обратились 6 человек. - Уничтожен российский ЗРК «Бук-М1», который как раз готовился к пуску ракет. - Помощь от США. Надолго ли хватит оружия? - Украина чаще будет бить вглубь России - командующий британской армии Тони Радакин прогнозирует, что изменится после получения новой военной помощи от союзников. - Генсек НАТО испытал истребитель «Еврофайтер». - Война дронов - как украинские воины совершенствуют коптеры, модифицируют боеприпасы и бьют по врагу с неба. - Репрессии в Крыму - с момента аннексии полуострова оккупационные власти осудили по политическим мотивам 320 человек. - Госсекретарь США в Китае. Удастся ли убедить КНР прекратить поддержку России? - Украинцев за рубежом могут ограничить в соцвыплатах и лишить разрешений на работу. Заявления должностных лиц Польши и Литвы. - Выжил несмотря ни на что - история спасения военного, который получил ранение головы. - Шпион в рясе. Под стражу на 2 месяца отправили Митрополита Святогорской лавры Арсения. По данным следствия, он «сливал» оккупантам данные о блокпостах ВСУ. - Малыш за миллион. 19-летней матери, которая пыталась продать сына, суд Днепра избрал меру пресечения - содержание под стражей