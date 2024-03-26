Новости ТСН онлайн 19:30 26 марта. Новый секретарь СНБО. Зверские атаки россиян

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 26 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Кадровые изменения во власти. Секретарем СНБО вместо Алексея Данилова назначен разведчик Александр Литвиненко. - Обстрел Харьковской области. Около полудня россияне ударили по Шевченковскому району Харькова. Ночью по Дергачам враг запустил управляемую авиабомбу - четыре человека ранены. А в Волчанске погиб мужчина. - Четверо раненых, изуродованные многоэтажки и частные дома, поврежден Дворец спорта. Одесса приходит в себя после очередной атаки россиян. - Как "Гринч" сбил российскую ракету, которая летела на Киев? - "Нептун" отправил на дно российский корабль. Силы обороны Украины подбили большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который Россия захватила во время аннексии Крыма. - В Винницкой области запретили въезд мужчинам в пограничную полосу. - Евросоюз решает судьбу украинского зерна. Вернут ли ограничения агропродукции для Украины? - Обвал моста в США. В Балтиморе судно протаранило опору моста с оживленным автомобильным движением. Спасатели сообщают о большом количестве жертв. - Потепление и обстрелы ТЭЦ - в Украине досрочно завершают отопительный сезон.