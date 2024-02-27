Новости ТСН онлайн 19:30 27 февраля. Россияне наступают на семи направлениях!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 вторника, 27 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Воздушные силы ВСУ сбили сразу два российских истребителя. Пары бомбардировщиков Су-34 враг лишился на восточном направлении. - Возле Авдеевки оккупанты смогли захватить Степное и Северное. Российское наступление продолжается на семи направлениях фронта. - Россия убила двух полицейских в Сумской области. Они фиксировали результаты предыдущего вражеского обстрела, когда артиллерия оккупантов ударила снова. Ранены еще четыре правоохранителя. Трех человек ранили россияне в Донецкой области, а в Харьковской области - уничтожили сельскую школу. - Западные войска могут развернуть в Украине. Такое предположил президент Франции Макрон после встречи наших союзников в Париже. Тем временем Европарламент проголосовал за выделение 50 миллиардов евро для Украины. - Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию - обсудить "Формулу мира" Украины и возвращение пленных и депортированных из России. Кроме этого, на повестке дня - участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины и ряд экономических вопросов. - Протест польских фермеров перекинулся с украинской границы в Варшаву. Многотысячные акции проходят возле правительственных учреждений. Фермеры, в частности, требуют запретить неконтролируемый, по их мнению, ввоз аграрной продукции из Украины. - Три человека погибли на Львовщине. В аварию попал бус для перевозки павших военных. В него въехало авто с пьяным водителем. Виновник и еще два его пассажира - скончались на месте. - 14 лошадей живут на ферме в Никополе Днепропетровской области под постоянными российскими обстрелами. Ранее лошади катали посетителей и тренировали спортсменов. Теперь - привыкли к взрывам и жужжанию дронов. - Киевские спасатели взяли на работу кота. Зовут его Изюм. Хвостатого бездомного нашли полтора года назад на деоккупированной части Харьковщины. Теперь он постоянно вместе с ГСЧСовцами.