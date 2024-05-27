Новости ТСН онлайн 19:30 27 мая. Траур в Харькове, покушение на Буданова и пополнение в Джамалы

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 27 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Харьков в трауре по жертвам субботней атаки по гипермаркету. - Враг атаковал "Шахедами" Жмеринку, повреждены 11 домов и школа. - Испания предоставит Украине военную помощь на миллиард евро в течение этого года. - Кто готовил покушение на Кирилла Буданова? Подробности опубликовали в "The Times". - Большая подготовка. Бригада "Азов" возобновила тренинги для всех желающих. - Известный авиатор передал артиллеристам два разведывательных беспилотника. - Ветеранское дело. Семья военных выиграла грант и основала козью ферму. - В третий раз мама. У певицы Джамалы родился сын.