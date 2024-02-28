Новости ТСН онлайн: 19:30 28 февраля. Купянск атаковали КАБами! Важный визит: Зеленский в Албании

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 28 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Оборона сразу на семи направлениях, более сотни боевых столкновений: как изменилась ситуация на фронте — Боевой "аист": как работает аэроразведка на Бахмутском направлении – 10 сбитых российских самолетов за 10 дней: долго ли Украина сможет держать такой темп? — Количество раненых в Купянске возросло до пяти. Враг днем атаковал город управляемыми авиабомбами. Попали в церковь и кафе. – Оккупанты усилили давление на Орехов. В городе еще остается полторы тысячи жителей. – Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией. В Тиране Зеленский подписал договор с Албанией. – Джо Байден убеждал сенаторов и конгрессменов сломить сопротивление республиканцев и начать помогать Украине. Удалось ли? — Глава Еврокомиссии призвала помогать Украине российскими деньгами, как это будет работать? – Китайский мир. Пекин начал второй тур "челночной дипломатии". Что предлагают? – ПМР зовет Путина на помощь. Местные депутаты собрались впервые за 18 лет и обвиняют Молдову в притеснениях. – Блокада на польско-украинской границе не прекращается. Количество грузовиков с обеих сторон катастрофически увеличивается. — Кто помешал спасти "Мечту"? СБУ разобралась, почему россияне смогли уничтожить самый большой в мире самолет – Ахмед Закаев в Киеве. Глава правительства чеченской республики Ичкерия в изгнании призвал мир не допустить, чтобы Украина разделила судьбу его страны. — СБУ идентифицировала трех дагестанцев, расстрелявших мужчину во время оккупации Харьковщины в 2022 году. — Похищали одежду и военную экипировку и продавали в интернете. Правоохранители поймали преступную группу, в которую входили и гражданские, и военные – В Одессе задержали грабителя, который, угрожая пистолетом, похитил сумку с полсотней тысяч долларов. Деньги были собраны для волонтеров. — Хлеб из-под земли: в самом разрушенном районе Харькова подземная пекарня ежедневно выпекает по полсотни хлебов. — Угроза наводнения в столице и Киевской области. Метеорологи объявили первый уровень угрозы. – Троллейбусное депо приглашает: в Одессе стать водителем предлагают всем желающим. Даже тем, кто никогда не сидел за рулем.