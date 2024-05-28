Новости ТСН онлайн 19:30 28 мая. F-16 для Украины! Результаты визита Зеленского в Бельгию!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 28 мая 2024, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — В Харькове продолжают разбирать завалы после субботней атаки. Спасатели обнаружили тела 18 погибших. – Россияне усиливают давление на Купянск, а ситуация в Волчанске – контролируемая. Где еще жарко на линии фронта? — Уникальные кадры Волчанская из дрона и эксклюзив нашего корреспондента из окрестностей города, где идут уличные бои. — Новое соглашение о безопасности и 30 F-16 для Украины: результаты визита Зеленского в Бельгию. – Кража на миллион. В Кривом Роге чиновников и предпринимателей поймали на хищении государственных денег, выделенных на ремонт укрытий. – Электроэнергия подорожает уже с 1 июня. Какими будут новые тарифы на свет и какова ситуация с отключениями? — Украинские военные создали наземные дроны "Махно", которые помогают эвакуировать раненых и уничтожать врагов. – Когда весна не в радость – как спасаться от сезонной аллергии?