Новости ТСН онлайн 19:30 29 апреля. Удар по "дворцу Кивалова"! Поляки разблокировали границу!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 29 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Враг нанес ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, 2 человека погибли, 8 ранены. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Один из ударов был по "дворцу Кивалова". – Напряженная ситуация на фронте. Враг атакует на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. — Оккупанты штурмуют окрестности Временного Яра на мотоциклах и мопедах, прибегая к тактике боевиков ХАМАСа. — Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов показал в Сети фотографию из Временного Яра. За этот город идут ожесточенные бои. – В Одессе украинские военные выстрелом сбили российский беспилотник "Орлан-10". В него попали с тренировочного самолета местного аэроклуба. – Неанонсированный визит в Киев генсека НАТО. Ждать ли Украине приглашения к членству в Альянсе этим летом? — 10 километров пешком под обстрелами одолела 98-летняя пенсионерка, чтобы выйти из оккупированной части Очеретиного Донецкой области. – Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. – В Запорожье во время циркового выступления двое несовершеннолетних гимнастов сорвались с трехметровой высоты. В каком состоянии подростки? — В Сумской области СБУ задержала супругов пенсионеров, которые наводили российские "Грады" на пограничные общины. — Скандал в доме престарелых на Закарпатье. Один из подопечных заявил, что его удерживают силой, пытаясь отобрать имущество. — Депардье в тюрьме – французского актера взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии. — В какую сумму в этом году обойдется пасхальная корзина? – В Киеве состоится Фестиваль писанки, на котором попытаются установить мировой рекорд по одновременной росписи яиц. — Солнечная неделя накануне праздников и мокрая Пасха – какую погоду прогнозируют синоптики?