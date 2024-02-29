Новости ТСН онлайн: 19:30, 29 февраля. Минус три враждебных Су-34! Ужасное убийство балетмейстерки

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 29 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Минус три вражеских истребителя! На Восточном направлении у врага стало меньше Су-34. — Фронтовые сведения. – Дело Гринкевичей. Сразу четыре апелляции по делу семьи львовских бизнесменов, подозреваемых в хищениях на армии, должны были рассмотреть в Киевском апелляционном суде. Три из них – перенесли, одну – отклонили. — Обстрел Херсонщины. Враг попал в пятиэтажку. Один человек погиб, один ранен. — Последняя "заначка". В Пентагоне заговорили о президентских средствах, которые могут позволить использовать в помощь Украине. – Учатся на примере российского вторжения. В Германии смоделирован сценарий возможного нападения на Альянс. — Польские власти не исключают введение эмбарго на продукты из России и Беларуси. Премьер будет говорить об этом с фермерами и поднимет вопрос в Брюсселе. – Путин угрожает миру ядерным оружием, а россиян призывает больше рожать – о чем российский диктатор сказал в послании к федеральному собранию. – Европейский парламент принял резолюцию с призывом поддерживать Украину оружием вплоть до самой победы. – Президент Аргентины планирует провести Саммит государств Латинской Америки в поддержку Украины. — В Харькове прощались с замученной балетмейстершей театра музыкальной комедии. В полиции говорят из-за ревности ее убил мужчина, с которым она планировала развестись. — День цифрового обучения. Главная цель – обратить внимание на важность диджитализации образования. – Служба безопасности задержала женщину, которая работала на российские спецслужбы. — Вынуждали петь российский гимн и учить пропагандистские стихи. Пленник окупантов военный Николай Гойдало — после обмена рассказал о пережитом за двадцать месяцев. — Россияне уничтожают украинское культурное наследие. – Полутонную авиабомбу уничтожили на Запорожье. – Сумщина укрепляет оборонительные рубежи. – 1000-летнюю каменную бабу спасли из зоны боевых действий. Артефакт весом в тонну перевезли в Днепр. – Температурный рекорд на Закарпатье. В последний день зимы здесь зафиксировали 20 градусов тепла! Это самая высокая зимняя температура за всю историю наблюдений в области.