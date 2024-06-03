Новости ТСН онлайн 19:30 3 июня! Убийство ребенка, прощание с медиком и отключение электричества

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 3 июня 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Управляемой бомбой по селу - в Донецкой области в Михайловке россияне убили 12-летнего мальчика и взрослого. Пять ракет врага прилетели в Слобожанскую громаду - попали по турбазе, убили мужчину. - Дроны сбивают дроны. Оккупанты ошарашены, что украинские бойцы научились сбивать их «Орланы» своими ударными беспилотниками. - Во Львове сотни людей прощались с медиком добровольческого батальона «Госпитальеры» Ириной Цыбух. - Саммит мира: Китай тайком уговаривает другие страны не ехать на Саммит мира организованный Украиной. Подчеркивает, что он нейтральный, но продвигает российские нарративы. - Энергоблок от Эстонии. Страна передаст Украине комплекс, которым можно обеспечить электричеством 150 тысяч населения. А еще в придачу - мощные электродвигатели. - Отключение электричества. Ограничения в ближайшие сутки будут действовать в столице, в Киевской, Одесской и Донецкой областях Причина - вражеские атаки на энергосистему, вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций и использование кондиционеров. -Три месяца до Паралимпийских игр. Более двухсот украинских атлетов будут соревноваться в 17-ти видах спорта. - Велофест в поддержку Вооруженных сил устроили в Черновцах. - Строили имение, но получали деньги словно воевали на передовой. В Одесской области следователи ГБР сообщили подозрение военному. - Гулял по Харькову и шпионил за военными: СБУ задержала информатора российской разведки. - Трагедия на фуникулере. Еще два месяца за решеткой проведет сотрудник Управления государственной службы охраны Артем Косов. - Двое детей утонули в Хмельницкой области. Тела 13-летнего мальчика и 10-летней девочки из пруда в селе Сутковцы доставали водолазы. - Роковое селфи. Уже более суток в Одессе ищут 20-летнюю девушку, которую волной смыло в море. - Днестр стремительно обмелел и местами превратился в небольшой ручей. Причину выяснили корреспонденты ТСН. - На Сумщине из-за урагана более полутора десятков обесточенных населенных пунктов. - Сезон роз. В Национальном ботаническом саду в столице - пик цветения роз. Эта коллекция цветов самая большая в Украине и одна из самых полных в Европе.