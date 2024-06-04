Новости ТСН онлайн 19:30 4 июня! Ракетный обстрел Днепра, длительные отключения света и жара за 30

Новости ТСН онлайн 19:30 4 июня! Ракетные обстрелы Днепра, длительные отключения света и жара за 30 Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 4 июня 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Над Кривым Рогом днем сбили вражеский беспилотник. А в Белозерке в Херсонской области уже четверо пострадавших. В гигантском местная жительница погибла во дворе собственного дома. — ракетный обстрел Днепра. 7 раненых, в их числе дети. Целая улица разбитых домов. Помогают перекрыть крыши и временно закрыть окна коммунальщики и волонтеры. – Силы обороны контролируют большую часть Волчанская на Харьковщине. Видео эффективного уничтожения врага выложил 2-й батальон 101-й бригады. — Бойцы 25-воздушно-десантной бригады остановили продвижение врага на Покровском направлении. Россияне взимают силы для очередной попытки прорыва. Репортаж корреспондентки ТСН Юлии Кириенко. — В Украине чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России. Как чтят погибших детей в Днепре, Черновцах и Луцке. — Мужчинам призывного возраста за границей, которые загрузили приложение «Резерв+» и получили статус «в розыске», нужно вернуться в Украину и обновить данные в ТЦК – спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. — операция "уклоняющийся". Как появился интернет-мем и как россияне пытаются использовать это? — В Украине отключения света станут более продолжительными. Сегодня экстренные обесточивания применены в 7 областях и Киеве. Какие причины называют в Укрэнерго? – Верховная Рада приняла Закон о применении английского языка. Для кого в Украине владение английским станет обязательным? — В столице открыли Центр восстановления Института лечения травм украинского библейского общества. Здесь будут оказывать поддержку тем, кто получил различные психологические травмы. — Почти треть украинских семей испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Как государственные институты учатся обеспечивать равные возможности и безбарьерность? – В Черновцах ударил град. Дождь с ледяными шариками продолжался недолго, но около десятка улиц в центре города и в спальных районах поплыли, подтопило и автостанцию. — Экоцид Черного моря. Как военные действия оказали влияние на морскую экосистему и что с этим делать? — Жара за 30 – всю рабочую неделю в Украине. Какие еще прогнозы синоптиков?