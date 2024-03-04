Новости ТСН онлайн: 19:30, 4 марта. Наступление на Часов Яр! Шпионский скандал на весь мир!

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30, 4 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: Одесса приходит в себя от страшной вражеской атаки, которая оборвала 12 судеб и превратила жизнь многих семей в ад. Враг пытается продвинуться с разных флангов в районе Часового Яра. Жестокие бои продолжаются в окрестностях Ивановского на Бахмутском направлении, куда оккупанты взимают значительные резервы. Украинские воины на Донетчине прямо у линии фронта собирают смертоносные дроны, чтобы перекрыть нехватку боеприпасов, и разносят ими вражеские позиции вдребезги. Террористы РФ сбросили взрывчатку на пешехода в Бериславе Херсонской области – мужчина чудом выжил, но получил ранение. Громкий шпионский скандал в Германии: российские пропагандисты обнародовали разговор немецких офицеров, в том числе и о вероятности передачи Украине дальнобойных ракет Тaurus. Следовательно, в стране требуют расследовать утечку информации. Масштабные учения НАТО стартуют сегодня в Финляндии, Норвегии и Швеции. Участие в них примут более 20 тысяч солдат из 13 стран Альянса. Дональд Трамп может баллотироваться на пост президента США. Верховный суд упразднил решение суда штата Колорадо. Республиканец Трамп, вероятнее всего, станет главным конкурентом демократа Джо Байдена. Все соцвыплаты будут вовремя – бюджет устоит и без помощи США в первом квартале, – уверяют в правительстве, а уже в марте ожидается транш от МВФ – 900 миллионов долларов и другие выплаты стран-партнеров, которые перекроют дефицит бюджета. В России в Самарской области взорвали важную стратегическую переправу, по которой оккупанты перевозили боеприпасы. В ближайшее время этот путь будет недоступен, – сообщили в украинской разведке. Потерявший на войне ногу ветеран из Виннитчины Роман Кашпур принял участие в Токийском марафоне. Дистанцию одолел за 4 часа 50 минут и установил новый собственный рекорд. В Украине ожидаются морозы – на этой неделе синоптики прогнозируют до -10-ти ночью. Переменная погода будет до середины марта, а весна вполне возьмет свое в 15-х числах месяца.